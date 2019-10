Venturi devient une équipe cliente Mercedes

L'écurie Venturi va devenir cliente de Mercedes pour la saison 2019-20 de Formule E et conserver son duo de pilotes composé de Felipe Massa et Edoardo Mortara.

Venturi, qui avait précédemment un partenariat technique avec HWA et a motorisé la filiale de Mercedes la saison dernière en FE, va utiliser la même technologie que la nouvelle Flèche d'Argent, développée par la division High Performance Powertrains à Brixworth : l'onduleur, le moteur, la transmission et le logiciel de gestion de l'énergie, sans oublier le système de refroidissement, la partie arrière du châssis, la suspension arrière, les amortisseurs, les logiciels, l'électronique embarquée et le câblage.

Venturi et Mercedes ont également coopéré au niveau de l'allocation de 15 journées d'essais privés avant le début de la saison. a ainsi pu prendre le volant aux côtés de Stoffel Vandoorne et Nyck de Vries, titulaires chez Mercedes, mais aussi Gary Paffett, pilote HWA l'an passé, et Esteban Gutiérrez, pilote de développement Mercedes F1, qui avait fait une brève apparition en Formule E début 2017.

Directrice de l'écurie Venturi, Susie Wolff analyse pour Motorsport.com cette décision de Gildo Pastor (président de Venturi) comme "principalement stratégique", Pastor "s'étant rendu compte en saison 4 [2017-18] que la concurrence était de plus en plus relevée en Formule E, et il voulait s'allier à un constructeur".

"J'ai rejoint l'équipe, et il était clair que nous allions nous allier à Mercedes-Benz", poursuit Wolff. "Nous sommes une petite équipe monégasque, mais je ne pense pas que la taille de l'équipe soit directement liée à la performance en Formule E. Mais en raison de notre taille, il était clair que pour nous battre à l'avant face à des constructeurs parmi les plus grands au monde, nous allions devoir nous allier à l'un d'eux. Et vu ma relation [avec Mercedes] et la stratégie de Gildo, il était clair que ça allait être Mercedes-Benz."

"C'est une très bonne décision pour l'équipe : cela signifie que nous pouvons nous concentrer sur la performance et ne pas nous inquiéter du développement et de la fourniture d'un groupe propulseur, ce qui était très exigeant l'an dernier."

Wolff explique qu'en partageant les journées d'essais de Mercedes – plutôt que d'en prendre une partie et de tester séparément, comme le font Audi Sport Abt Schaeffler et Envision Virgin Racing – la relation cliente est encore plus étroite.

"Notre priorité ultime, notre objectif des essais de pré-saison, c'était d'assurer que le groupe propulseur soit prêt pour la première course. Tous les essais étaient focalisés sur la fiabilité et la performance du groupe propulseur, et afin de faire ça de la meilleure manière possible, le plus logique était de partager toutes les journées pour que nous soyons bien plus efficaces", conclut l'Écossaise.

Plateau 2019-20 de Formule E

Nissan e.dams Sébastien Buemi Oliver Rowland Audi Sport Abt Schaeffler Lucas di Grassi Daniel Abt Mahindra Racing Jérôme d'Ambrosio Pascal Wehrlein Envision Virgin Racing Sam Bird Robin Frijns DS Techeetah Jean-Éric Vergne António Félix da Costa Dragon Racing Brendon Hartley Nico Müller Jaguar Racing Mitch Evans James Calado NIO Oliver Turvey À confirmer Venturi Felipe Massa Edoardo Mortara BMW i Andretti Motorsport Maximilian Günther Alexander Sims Mercedes-Benz EQ Stoffel Vandoorne Nyck de Vries Porsche André Lotterer Neel Jani

En italique, les pilotes non confirmés.