Vergne : Il serait "logique" pour Hamilton de rejoindre la FE

Pour le double Champion de Formule E Jean-Éric Vergne, il serait "logique" de voir le quintuple Champion du monde de F1 Lewis Hamilton courir dans la discipline tout électrique.

Dans un post Instagram plus tôt dans la semaine, a reconnu pour Motorsport.com être "complètement d'accord" avec ce que le Britannique prône.

Lire aussi :

Wolff : Hamilton "très ouvert" à un avenir en Formule E

"Pour être honnête avec vous, il n'y a même pas deux ans, je n'aurais pas été d'accord avec ce qu'il dit", a ainsi expliqué le Français. "Mais aujourd'hui, j'ai une plus grande conscience [de ces problématiques] grâce à des gens comme lui, grâce à de nombreux autres athlètes dans le monde qui disent en gros la même chose. Je suis à 100% d'accord avec lui et je veux accomplir plus en Formule E pour le rejoindre et [montrer] qu'il n'est pas le seul pilote de course à dire ce qu'il pense."

"Il a même vendu son jet ; il a bien plus conscience des problèmes auxquels nous sommes confrontés en tant qu'êtres humains. Il est probablement beaucoup critiqué [parce qu'il] pilote une voiture de course qui roule au pétrole [et] qui crée bien plus de pollution que tout autre sport dans le monde. C'est pourquoi je pense qu'il s'agirait pour lui d'une étape logique de venir en Formule E, pour être bien plus qu'un pilote de course, être bien plus que le plus grand pilote de course de tous les temps mais [aussi] changer la mentalité des gens, inspirer les jeunes générations. Cela car la plus jeune génération doit grandir avec ce que nous pouvons lui apprendre, exactement comme ce que fait Lewis."

Lire aussi :

Les meilleurs chronos des essais de Valence

Sur le plan personnel, Vergne sort de plusieurs journées d'essais à Valence en vue de la saison 2019-2020 de Formule E. Le Français, auréolé de deux titres consécutifs dans la discipline, veut faire mieux que simplement gagner. "J'ai beaucoup à apprendre de pilotes comme Lewis et de la manière dont ils abordent les choses. Ils n'essaient plus de gagner, ils essaient d'être de meilleurs humains et de meilleures personnes en général, dans leur vie privée, au sein de l'équipe, sur la piste. Désormais, je pense que je veux plus que simplement gagner. Je veux être un meilleur pilote mais plus que cela, une meilleure personne, un meilleur être humain et nous avons la chance, en Formule E, de faire bien plus que simplement courir."

"Passer au vert n'est pas seulement sur la piste [en FE] mais également à l'extérieur, et nous devons envoyer un message. En étant à ma place, je peux faire plus que juste remporter des courses et c'est ce que j'aime. Ma mentalité est juste que je m'efforcerai d'avoir plus d'énergie, de m'amuser d'avantage et, quand une mauvaise course arrivera, parce qu'il est certain qu'elle arrivera, de mieux le prendre car on sait qu'il y a plus que ça dans la vie."

Avec Alex Kalinauckas