Vergne : La DS Techeetah, "je ne la sens pas"

Actuel huitième du championnat de Formule E, Jean-Éric Vergne admet ressentir une certaine perplexité quant au comportement de son nouveau bolide.

Où se trouve DS Techeetah dans la hiérarchie de Formule E ? Bien malin qui peut l'affirmer à ce stade de la saison. Les DS E-Tense FE 19 étaient clairement les monoplaces les plus rapides lors de la manche d'ouverture, à Ad Diriyah, où

"Je suis un peu dérouté par cette voiture, il y a plusieurs choses que nous ne comprenons probablement pas encore", estime l'intéressé. "Je ne sais pas si nous avons résolu quoi que ce soit, mais le dimanche [aux tests de Mexico], nous étions relativement rapides. J'imagine que nous verrons ici [à Hong Kong] si nous avons résolu quelque chose. La piste à Mexico était très différente des autres, elle est beaucoup exigeante avec plus de grip latéral."

"D'habitude, dans d'autres championnats, je sens la voiture, mais celle-là, je ne la sens pas. Il nous faut la comprendre un peu mieux. Je ne comprends pas pourquoi nous étions ultra rapides à Riyad, mais à Mexico nous étions bien plus lents. Je veux comprendre."

Enfin, la 50e course de l'Histoire de la Formule E sera-t-elle la première à avoir lieu sous la pluie ? Ce pourrait bien être le cas, compte tenu des prévisions météorologiques actuelles pour Hong Kong. Le risque de pluie est aux alentours de 75% pour les essais libres, 65% pour les qualifications et 45% pour la course.

"Je n'en ai aucune idée", commente Vergne. "J'imagine que l'on en saura plus demain. La seule chose qui est claire, c'est que les qualifications seront extrêmement importantes. S'il pleut, il y a de fortes chances que la course soit raccourcie. Si c'est le cas, mieux vaut être devant que derrière."

Propos recueillis par Alex Kalinauckas