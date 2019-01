EPGA/Abou Dhabi : Lowry creuse l'écart, Koepka peut redevenir n°1 mondial

Shane Lowry est inarrêtable. L’Irlandais a triplé son avance en tête de l'Open d'Abou Dhabi de golf après le 3e tour vendredi et n'est plus séparé de son premier succès depuis 2015 que par les 18 derniers trous.

A l'entame du dernier tour, Lowry (31 ans) a de sérieuses chances d'ajouter un 4e titre à son palmarès d'autant qu'il a déjà réussi un birdy aux 7e, 12e et 15e trous lors des trois premiers tours. Il compte trois coups d'avance sur le Sud-Africain Richard Sterne. Parmi les stars, seuls Brooks Koepka et Lee Westwood, ancien n°1 mondial, se trouvent encore en position de se rapprocher du leader, mais l'Américain et l'Anglais comptent quand même huit coups de retard.

Koepka, 9e, possède de réelles chances de redevenir n°1 mondial s'il termine parmi les premiers. Mais l'Américain devra attendre le résultat de l'Anglais Justin Rose, N.1 et engagé au Desert Classic, à La Quinta, en Californie, qui se terminera dimanche.