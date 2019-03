Arnold Palmer Invitational : Cabrera Bello en tête après le 1er tour

Cabrera Bello, en quête à 34 ans de son premier titre PGA, a rendu une carte de 65, soit sept coups sous le par, avec huit birdies et un bogey. "C'est la première fois que je dispute cette épreuve et ce parcours est vraiment compliqué, il faut prendre des risques sur chaque trou", a-t-il noté.

Cabrera Bello devance de deux coups l'Américain Keegan Bradley (67, -5) et de trois coups un groupe de cinq joueurs dans lequel figurent les vétérans Phil Mickelson et Bubba Watson (68, -4). Le N.1 mondial, l'Anglais Justin Rose, a rallié le club-house avec une carte de 71 (-1), à six coups du leader, et occupe la 33e place.

Le tenant du titre, le Nord-Irlandais Rory McIlroy, est 49e, avec quatre birdies et quatre bogeys (par), à sept coups du leader.