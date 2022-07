La nouvelle a été annoncée ce vendredi par l'organisation. Le prize money du British Open (ndlr : un tournoi du Grand Chelem, du 14 au 17 juillet) sera de 2,09 millions de livres sterling (près de 2,5 millions d'euros) pour son futur vainqueur.

Ad

Alors que le dernier vainqueur, Collin Morikawa avait empoché l'an dernier un peu plus de 2 millions d'euros, cette nette augmentation a été décidée sur fond de lancement de la très controversée ligue dissidente LIV Golf, en juin dernier. Soutenue financièrement par l'Arabie saoudite, la LIV Golf a déjà débauché plusieurs joueurs de premier plan, dont Dustin Johnson, Phil Mickelson et Sergio Garcia, et propose des dotations inédites sur le circuit mondial. Mais le PGA Tour et les organisateurs de Majeurs ont tout de suite réagi, de manières différentes.

Golf Grace remporte le deuxième tournoi de la ligue dissidente LIV Golf 03/07/2022 À 09:30

"Il y a eu des changements significatifs dans les 'prize money' au cours de l'année dernière", a rappelé sobrement, vendredi, Martin Slumbers, directeur général du R&A de St Andrews, le club historique qui organise la semaine prochaine la 150e édition de "The Open".

Fin juin, les organisateurs du British Open avaient annoncé que les joueurs participant aux tournois de LIV Golf seraient autorisés à participer à cette 150e édition, comme ceux de l'US Open le mois dernier, en attendant que la situation se clarifie. Le PGA Tour, qui gère le circuit nord-américain de golf, a décidé d'interdire aux golfeurs prenant part à la ligue dissidente de s'inscrire à ses tournois de la saison régulière. Cette sanction va être constestée devant les tribunaux par certains des joueurs concernés. (Avec AFP)

Golf Phénomène de précocité et star au Chili : découvrez Joaquin Niemann 30/06/2022 À 14:12