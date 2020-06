L'Américain Harold Varner III a réussi à conserver la première place du Charles Schwab Challenge, comptant pour le circuit professionnel américain de golf (PGA), après avoir entamé par un triple-bogey le 2e tour disputé vendredi à Forth Worth (Texas).

Harold Varner III conserve la première place du Charles Schwab Challenge après avoir entamé par un triple-bogey le 2e tour disputé vendredi à Forth Worth (Texas). Cinq birdies sur les six derniers trous et une carte de 66, à quatre coups sous le Par, lui ont permis de résister au retour d'un Rory McIlroy déchaîné, auteur d'un 63 très encourageant pour la suite de ce tournoi marquant le redémarrage du circuit PGA, après trois mois de pause en raison de la pandémie de coronavirus.

Son compatriote Jordan Spieth a pris la deuxième place, grâce à son deuxième tour d'affilée en 65, devant McIlroy, remonté à la troisième place ex-aequo avec deux autres Américains, Collin Morikawa et Xander Schauffele. Varner, l'un des trois joueurs de couleur à être régulièrement présents sur le circuit PGA, est au centre de toutes les discussions cette semaine au Texas, suite à la mort en mai, à Minneapolis, de George Floyd, et à toutes les manifestations qui ont suivi depuis, dans le monde entier.

Auteur d'un 63 jeudi, en ouverture de ce tournoi de reprise, à égalité avec Justin Rose, Varner a débuté son deuxième tour sur le trou numéro 10, un Par 4, et il est ressorti lesté d'un triple-bogey (7) après avoir raté son drive, trouvé un bunker puis échoué dans le rough. Il s'est bien repris par la suite et sa série de birdies, en fin de parcours, lui a sauvé la journée. A l'inverse, Spieth a très bien commencé, grâce à six birdies sur ses 11 premiers trous, puis a connu une petite baisse de régime mais s'est bien repris à la fin.

Classement du Charles Schwab Challenge après le 2e tour (par 70) :

1. Harold Varner III (USA) -11

2. Jordan Spieth (USA) -10

3. Rory McIlroy (NIR) -9

. Collin Morikawa (USA) -9

. Xander Schauffele (USA) -9

6. Justin Rose (ENG) -8

. Justin Thomas (USA) -8

8. Bubba Watson (USA) -6

. Abraham Ancer (MEX) -6

. Brian Harman (USA) -6

. Peter Uihlein (USA) -6

12. Bryson DeChambeau (USA) -5

. Gary Woodland (USA) -5

...

27. Brooks Koepka (USA) -2

. Ian Poulter (GBR) -4

47. Phil Mickelson (USA) -2

Eliminés :

69. Sergio Garcia (ESP) -1

92. Victor Perez (FRA) +1

