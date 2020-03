L'Anglais Tommy Fleetwood a présenté samedi la Ryder Cup 2020, prévue en septembre, comme "une lumière au bout du tunnel" pour les amateurs de golf confrontés à travers le monde à la pandémie de coronavirus. "Je pense qu'il y a quelques évènements sportifs qui représentent un incroyable source d'espoir pour le monde et la Ryder Cup fait partie de ces événements", a déclaré Fleetwood sur l'une des chaînes du groupe audiovisuel public BBC.

Tommy fleetwoodGetty Images

"C'est comme une lumière au bout du tunnel", a-t-il poursuivi. La Ryder Cup 2020, affrontement entre les meilleurs golfeurs européens et américains, est programmée aux Etats-Unis, à Whistling Straits, dans le Wisconsin, du 25 au 27 septembre. Mais le calendrier du circuit professionnel de golf, comme pour d'autres disciplines, a été chamboulé par la pandémie du coronavirus avec le report à des dates encore déterminées des deux premiers tournois du Grand Chelem de l'année, le Masters et le PGA Championship.

L'US Open (18-21 juin) et le British Open (16-19 juillet) pourraient être également reportée. Fleetwood, 10e au classement mondial, croit toutefois que les tournois du Grand Chelem et la Ryder Cup seront sauvés et auront bien lieu en 2020. "La Ryder Cup est une épreuve qui fait rêver et parfois, on ne peut participer qu'une seule fois" dans sa carrière, a-t-il rappelé. "Il y a vraiment cinq épreuves qui comptent, les quatre tournois majeurs et la Ryder Cup, j'imagine que le reste de la saison va être organisé autour de ces compétitions", a ajouté Fleetwood, l'un des principaux artisans de la victoire européenne face aux Etats-Unis en 2018 sur le Golf National à Saint-Quentin-en-Yvelines.