PGA TOUR - Pour organiser le Memorial Tournament du 16 au 19 juillet, à Muirfield Village, près de Dublin aux Etats-Unis d'Amérique, les organisateurs vont avoir recours à des puces intégrées dans les badges des personnes présentes sur le site pour faire respecter les distances physiques.

Des puces RIFD seront utilisées pour assurer la sécurité face au coronavirus lors du Memorial Tournament organisé aux Etats-Unis par le PGA Tour, l'association professionnelle américaine de golf, ont indiqué les organisateurs samedi à la revue Golf Digest.

Le Memorial Tournament, tournoi qui figure au programme annuel du PGA Tour, doit se tenir du 16 au 19 juillet à Muirfield Village, le site créé par le champion américain Jack Nicklaus près de Dublin, dans l'Ohio. L'événement a été décalé de juin à juillet en raison de la pandémie. Le PGA Tour a interrompu sa saison le 12 mars, au moment où la montée de la pandémie a mis le sport mondial à l'arrêt.

Le choix d'utiliser des puces RFID ("radio frequency identification") intégrées dans les badges des spectateurs pour faire respecter les distances de sécurité a été annoncé par Dan Sullivan, directeur du Memorial Tournament, lors d'une visionconférence sur Zoom, a rapporté Golf Digest.

Température corporelle sera contrôlée

Dan Sullivan a précisé que ce n'était que l'une des mesures décidées pour assurer la sécurité du tournoi. "A tout moment, nous pourrons savoir sur tout le parcours combien de personnes sont rassemblées sur telle ou telle zone", a-t-il dit. "Nous allons utiliser cette technologie pour faire en sorte de protéger tout le monde, de protéger les gens qui seront présents sur les divers événements".

Le directeur du Memorial Tournament a déclaré par téléphone à Golf Digest qu'un petit groupe d'agents présents sur le site auraient accès à l'information obtenue par les puces RFID, et interviendraient pour demander aux gens de se disperser en cas de trop grande densité dans une zone. Il a indiqué que des moyens moins technologiques seraient également mis à contribution, comme la suppression des tribunes ou le port de masques par le personnel. Le nombre des spectateurs sera aussi limité, et leur température corporelle sera contrôlée.

Du gel hydroalcoolique sera largement disponible, et toutes les transactions financières se feront par carte bancaire et non en liquide.

