RYDER CUP - L'édition 2020 de la compétition, qui oppose tous les deux ans les Etats-Unis à l'Europe, sera reportée d'un an en raison de la pandémie de Covid-19, a annoncé ESPN mardi. Elle devait avoir lieu du 25 au 27 septembre prochains à Whistling Straits, dans le Wisconsin.

Après l'Euro de football, les Jeux Olympiques et Wimbledon notamment, un autre événement majeur du sport n'aura pas lieu en 2020 à cause du coronavirus. C'est ainsi au tour de la 43e Ryder Cup, prévue du 25 au 27 septembre à Whistling Straits, dans le Wisconsin, d'être reportée d'un an, à 2021, a indiqué ESPN. La chaîne américaine a dévoilé l'information, citant une source non habilitée à s'exprimer publiquement mardi.

"Il n'y aura pas de Ryder Cup cette année. La Ryder Cup sera reportée à 2021, la President's Cup à 2022 et ensuite elles alterneront", a indiqué la source. L'équipe européenne, qui avait remporté la précédente édition sur le Golf National de Saint-Quentin-en-Yvelines, conservera donc au moins un an de plus le trophée avant de tenter de le défendre aux Etats-Unis.

Une annonce officielle de la PGA américaine et de l'European Tour devrait intervenir mercredi.

