L'Anglais Lee Westwood a réussi ses troisième et quatrième birdies du jour aux N.16 et 17, pour devancer de deux coups l'homme en forme Bryson DeChambeau, en tête du Players Championship, samedi à Ponte Vedra Beach, aux Etats-Unis d'Amérique.

Il y a une semaine, ce même duo avait offert un duel à suspense lors de l'Arnold Palmer Invitational, finalement remporté par l'Américain pour une longueur d'avance. Cette fois, à la veille du 4e tour dominical, c'est Westwood qui tient la corde, sans que ça lui garantisse évidemment de lui offrir un troisième titre sur le circuit nord-américain. "J'adore l'idée d'une revanche. J'aime jouer avec Bryson. Il est de ces joueurs qui sont de bonne compagnie sur un terrain de golf. Il a un jeu intense, que j'aime regarder. Je m'attends à m'amuser encore cette fois", a commenté le Britannique de 47 ans.

En attendant, sa fin de parcours a été brillante, en témoignent les deux birdies qui ont fait la différence dans le money-time. Celui au 16e a résulté d'un putt confortable après une superbe approche, le suivant a été plus impressionnant de maîtrise encore. Au sommet d'une montée, avec le risque que la balle accélère trop dans la descente, il a savamment putté pour la rentrer dans le trou 7,5 m plus bas. "J'ai saisi les opportunités qui se sont présentées, je devais être patient et je l'ai été. Je suis ravi de la façon dont j'ai joué", s'est-il félicité.

Thomas dans le coup aussi

Il lui a bien fallu ces deux séquences réussies pour écarter la menace représentée par DeChambeau qui est même parvenu à lui ravir les commandes au 10e trou, grâce au 3e de ses six birdies, avant de commettre un bogey au N.14. Au final, l'Américain, N.6 mondial et vainqueur du dernier US Open, était tout de même satisfait de sa performance, annonçant "une belle bataille dimanche". "Westy joue un golf incroyable, moi je joue bien aussi. Ce sera fun".

Ils ne seront pas seuls, car Justin Thomas pourrait bien jouer les trouble-fête. Le N.3 mondial, parti de la 22e position a rendu la meilleure carte du jour (64, -8), notamment grâce à un eagle sur le 16e, pour faire un bond à la 3e place, à égalité avec son compatriote Doug Ghim, à trois longueurs du leader.

Autre favori initial à pointer le bout de son club, l'Espagnol Jon Rahm, N.2 mondial, qui était lui 14e au départ de ce troisième tour et se retrouve 5e ex aequo avec l'Américain Brian Harman et le Britannique Paul Casey, à quatre coups de Westwood.

Classement après le 3e tour (par 72):

1. Lee Westwood (ENG) -13 (69-66-68)

2. Bryson DeChambeau (USA) -11 (69-69-67)

3. Doug Ghim (USA) -10 (71-67-68)

. Justin Thomas (USA) -10 (71-71-64)

5. Paul Casey (ENG) -9 (73-67-67)

. Brian Harman (USA) -9 (67-71-69)

. Jon Rahm (ESP) -9 (72-68-67)

8. Matthew Fitzpatrick (ENG) -8 (68-68-72)

. Sergio Garcia (ESP) -8 (65-72-71)

. Chris Kirk (USA) -8 (72-65-71)

11. Si-Woo Kim (KOR) -7 (72-70-67)

. Cameron Smith (AUS) -7 (71-73-65)

...

22. Patrick Reed (USA) -4 (70-72-70)

. Jordan Spieth (USA) -4 (70-74-68)

...

