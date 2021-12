Il faura patienter pour revoir le Tigre sur les greens en compétition. Tiger Woods n'est pas prêt pour cela, a-t-il affirmé samedi, neuf mois après le grave accident de voiture dans lequel sa jambe droite a été très abîmée. Vainqueur de 15 tournois du Grand Chelem, Woods continue à s'entraîner mais ne peut pas encore prendre le risque de faire un swing normal, à haute vitesse, et veut éviter à tout prix une rechute en pleine rééducation.

"Jouer au golf pour rigoler, c'est facile", a dit Woods à un journaliste de la chaîne américaine NBC en marge du Hero World Challenge, un tournoi qu'il organise et parraine cette semaine aux Bahamas, au bénéfice de sa Fondation. "Mais jouer sur le circuit et être prêt à jouer pour faire de bons scores contre les meilleurs joueurs, sur les parcours les plus exigeants, c'est vraiment une autre affaire", a-t-il ajouté.

Je n'en suis quand même pas au point de pouvoir entendre retomber la balle

"J'en suis encore loin. Vous allez devoir attendre encore un moment avant de me revoir sur le circuit avec le niveau de jeu requis", a conclu le Tigre, pour sa première interview publique, à la télévision, depuis son accident en février près de Los Angeles. Woods était au practice samedi et a tapé des balles avec son driver, mais sans utiliser la puissance qu'il avait lors de ses victoires en Majeurs.

"Je peux frapper la balle, avec n'importe quel club, mais ça ne va pas aussi loin qu'avant. Il n'y a pas la puissance requise. Mais je n'en suis quand même pas au point de pouvoir entendre retomber la balle, donc ça peut aller", a plaisanté la superstar du golf.

En début de semaine, Woods avait déclaré au magazine Golf Digest qu'il ne se voyait pas revenir à plein temps sur le PGA Tour américain mais qu'il n'excluait pas de participer à quelques tournois chaque année.

"J'ai encore beaucoup de travail à faire. Je me bats, je travaille dur, mais je ne suis pas au bout de mes peines", a conclu le Tigre. Il pourrait quand même participer avant Noël à un tournoi de charité, en famille, avec son fils Charlie, selon certains médias.

