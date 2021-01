Steele, qui convoite le 4e titre de sa carrière après l'Open du Texas 2011 et le Safeway Open 2016 et 2017, a en effet réussi un sans faute (9 birdies). Fort d'un total de -18, il compte deux coups d'avance sur un duo de poursuivants composé de Kevin Na, qui a égalé la carte du leader en enchaînant un eagle et sept birdies (61), et le Chilien Joaquin Niemann.