Tom Hoge a réussi six birdies sur ses sept derniers trous avant de rendre une carte de 63, soit neuf coups sous le par, et prendre la tête du premier tour du tournoi de Pebble Beach comptant pour le PGA, le circuit nord-américain de golf. L'Américain a joué jeudi sur deux des trois parcours qui seront utilisés tout au long de ce tournoi prévu sur trois jours : le Pebble Beach Golf Links (par 72) et le Spyglass Hill (par 72), particulièrement exigeant. Le troisième est le Monterey Peninsula, un par 71.

Ad

Il devance d'un seul coup l'Irlandais Seamus Power, auteur d'un remarquable parcours jeudi.

Golf List écarte Zalatoris pour ouvrir son palmarès 30/01/2022 À 07:56

Classement après le 1er tour joué sur trois parcours: Pebble Beach Golf Links (par 72), Spyglass Hill (par 72) et Monterey Peninsula (par 71):

1. Tom Hoge (USA) -9 (63)

2. Seamus Power (IRL) -8 (64)

3. Jonas Blixt (SWE) -7 (65)

. Austin Smotherman (USA) -7 (65)

5. Patrick Cantlay (USA) -6 (65)

. Andrew Putnam (USA) -6 (65)

7. Sean O'Hair (USA) -5 (67)

. Scott Stallings (USA) -5 (67)

. Doc Redman (USA) -5 (66)

. Jonathan Byrd (USA) -5 (66)

. David Lipsky (USA) -5 (66)

. Austin Eckroat (USA) -5 (66)

. Ryan Moore (USA) -5 (66)

. Bill Haas (USA) -5 (66)

...

Golf Rahm dans le trio de tête à Torrey Pines 28/01/2022 À 05:38