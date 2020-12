Coucou, revoilà Lee Westwood. L'Anglais a terminé à la première place du classement européen pour la troisième fois de sa carrière en terminant deuxième du DP World Tour, qui ponctuait la saison EPGA. Déjà sacré en 2000 et 2009, Westwood a encore joué -4 dimanche sur le parcours de Jumeirah, comme vendredi et samedi, mais tout s'est joué dans les trois derniers trous, car il a réussi deux derniers birdies.

Cela lui a suffi pour s'assurer une troisième couronne européenne aux dépens de l'Américain Patrick Reed, en tête de la Race to Dubaï avant ce dernier tournoi, mais il termine 3e de cette finale en ayant entretenu le suspense. " C'était une saison bizarre pour tellement de raisons, mais les responsables du Tour européen ont vraiment fait un travail incroyable pour tout relancer en juillet et organiser un tournoi par semaine ", a réagi Westwood. " Ca s'est terminé en beauté ici, car l'incertitude était totale, jusqu'au bout ".

Westwood avait remporté pour la première fois ce qui s'appelait alors l'Ordre du Mérite européen, en 2000, sur le parcours mythique de Valderrama en Espagne. Il a ensuite plongé au classement mondial, plus loin que le 250e rang, et en est revenu plus fort, vainqueur à Dubaï en 2009 puis numéro 1 mondial."C'est de plus en plus difficile, car je ne suis pas en train de rajeunir", a ajouté Westwood dimanche. "Je prends beaucoup de plaisir à jouer contre tous ces jeunes, ils sont vraiment très bons".