Tiger Woods va rejouer en compétition, début décembre, lors du Hero World Challenge, aux Bahamas, soit son premier tournoi depuis le British Open en juillet à St Andrews (Ecosse). La star américaine a annoncé la nouvelle mercredi sur son compte Twitter. Vainqueur de 15 Majeurs pendant sa carrière, Tiger Woods fait partie des 20 joueurs inscrits pour ce tournoi sur invitations dont il est l'hôte chaque année, sur le parcours d'Albany à New Providence.

Le golfeur de 46 ans, cinq fois vainqueur de ce tournoi, est rejoint sur la liste par deux derniers inscrits, son compatriote Kevin Kisner et l'Anglais Tommy Fleetwood, membre de l'équipe d'Europe en Ryder Cup. Tiger Woods a fait le caddie cette semaine pour son fils Charlie, très doué pour le golf. Il a aussi indiqué récemment qu'il comptait bien participer à "The Match", une exhibition sur 12 trous, avec Rory McIlroy, Jordan Spieth et Justin Thomas, prévue le 10 décembre.

Grièvement blessé à une jambe dans un accident de voiture en février 2021, Tiger Woods a vécu une longue période de rééducation dans l'année qui a suivi. Il a pris la 47e place du dernier Masters, à Augusta, puis a abandonné au PGA Championship, après trois tours sur quatre, mais n'a pas réussi à passer le cut au British Open, en juillet, et plus personne ne l'a vu en compétition depuis.

L'exhibition "The Match" du 10 décembre est prévue le week-end avant le PNC Championship à Orlando (Floride), une épreuve "en famille" où Tiger Woods avait fait son grand retour l'an dernier à la même époque, pour jouer avec son fils Charlie.

