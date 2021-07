Celle-là, Rory McIlroy s'en souviendra. Le triple vainqueur en Grand Chelem a connu une mésaventure peu commune vendredi lors du deuxième tour de l'Open d'Ecosse, à North Berwick. Le Nord-Irlandais a vu un spectateur arriver, l'air de rien, avant que celui-ci ne lui "emprunte" un de ses clubs pour effectuer quelques swings d'entraînement.

L'homme a profité d'une discussion entre McIlroy, le champion de l'US Open Jon Rahm et l'Américain Justin Thomas au départ du 10e trou pour essayer l'un des clubs du Britannique. Sur des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux, on voit ce spectateur s'approcher du sac du golfeur, puis saisir l'un de ses clubs, avant de s'essayer à quelques mouvements, sous le regard médusé de l'ancien numéro un mondial.

Les joueurs en ont ri

L'homme a finalement été escorté par un agent de sécurité après avoir remis le club au caddie de McIlroy, Harry Diamond. "Il se tenait à l'arrière du tee et est allé vers le sac de Rory, a pris le driver et a fait quelques swings avec", a décrit un spectateur au journal The Scotsman.

David Wilson, un membre du club voisin de Kilspindie qui a posté les images, ajoute: "Il a été rapidement pris en charge. Les joueurs en ont ri, disant qu'ils savaient qu'il n'était pas un golfeur quand ils ont vu sa prise." L'Open d'Ecosse est le premier tournoi depuis que l'assouplissement des restrictions liées au Covid-19 a permis aux spectateurs d'assister à un événement sportif dans le pays.

