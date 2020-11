Le Chilien Joaquin Niemann est forfait pour le Masters d'Augusta. " J'ai été testé positif au coronavirus et, malheureusement, je ne jouerai pas au Masters la semaine prochaine ", a déclaré le 41e mondial Niemann, qui n'avait pas passé le cut lors de sa première participation à ce tournoi en 2018, après avoir remporté le championnat amateur d'Amérique latine cette année-là.

"Cet événement signifie beaucoup pour moi. Je suis déçu mais je ferai tout mon possible pour récupérer rapidement tout en assurant la sécurité de ma famille et de mon équipe", a jouté le golfeur de 21 ans, détenteur d'un seul titre sur le circuit, à Greenbrier en 2019, et qui a fini à la 6e place de la CJ Cup il y a quelques semaines. Le Masters d'Augusta, dont Tiger Woods est le tenant du titre, doit débuter à huis clos jeudi prochain en Géorgie.