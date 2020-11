Dustin Johnson y est parvenu le dernier, in extremis, en entrant son 4e birdie du 2e tour au dernier trou, maintenant ainsi sa position de leader assurée tôt le matin, à l'issue du premier tour qu'il avait dû reprendre après l'interruption de la veille. " J'aime me savoir où je suis à l'abord du week-end ", s'est-il félicité. " Les conditions devraient rester les mêmes, il faudra continuer à être agressif, à bien tirer " sur un parcours ramolli par la grosse pluie qui s'est abattue jeudi matin.

" On peut réussir tellement de birdies ici, si on contrôle bien la balle. Les greens sont tellement impeccables qu'on peut mettre les putts de presque partout ", a expliqué l'Américain de 27 ans, lui aussi "content d'être si bien placé" à mi-tournoi.

Si sa présence et celle de Johnson dans le haut du tableau n'a rien d'étonnant, celle de Cameron Smith et Abraham Ancer étonne.

Le premier, 5e du Masters en 2018 et lauréat de deux tournois sur le circuit PGA, a aussi déboulé en fin de course, en réussissant un eagle puis trois birdies sur ses quatre derniers trous. "C'était un peu les montagnes russes aujourd'hui, une journée décousue.... Mais je me suis accroché et au final c'était brillant", a sobrement commenté Smith.