L'Espagnol Ignacio "Nacho" Elvira a remporté dimanche l'Open du pays de Galles, comptant pour le circuit européen de golf, en battant le Sud-Africain Justin Harding en play-off sur le parcours de Celtic Manor à Newport.

C'est la première grande victoire sur le circuit européen pour Elvira, 34 ans, 694e au dernier classement mondial, lors de son 195e tournoi depuis qu'il est passé professionnel en 2011. Mais il a bien failli tout perdre alors qu'il avait six coups d'avance dimanche matin en entamant son dernier tour.

Quelques heures, plus tard, il n'a rendu qu'une carte de 71 et est resté à 16 coups sous le par mais Harding, en bouclant ce dernier tour en 65, a rattrapé in extremis l'Espagnol, l'obligeant à partir en barrage.

Tokyo 2020 Deux poids lourds sur la touche : DeChambeau et Rahm positifs au Covid-19 et forfaits IL Y A 18 HEURES

Dès le premier trou de barrage, Elvira a assuré le par sur le 18, en 5 coups, alors qu'Harding, peut-être fatigué par sa remontée dominicale, a concédé un bogey et donc la victoire.

Ce tournoi était parrainé par le footballeur gallois Gareth Bale, passionné de golf, qui a joué en Espagne au Real Madrid, dans le pays du vainqueur de dimanche.

Classement final de l'Open du pays de Galles au terme du 4e tour disputé dimanche sur le parcours de Celtic Manor à Newport (Par 71):

1. Ignacio Elvira (ESP) -16 (64-67-66-71) vainqueur au 1er trou de barrage

2. Justin Harding (RSA) -16 (68-69-66-65)

3. Mikko Korhonen (FIN) -15 (66-70-67-66)

4. Callum Shinkwin (ENG) -14 (68-72-63-67)

5. Masahiro Kawamura (JPN) -12 (71-63-71-67)

6. Chase Hanna (USA) -11 (67-69-67-70)

. Sam Horsfield (ENG) -11 (67-72-65-69)

8. Matt Wallace (ENG) -9 (67-68-70-70)

. Bryce Easton (RSA) -9 (68-75-64-68)

10. Jacques Kruyswijk (RSA) -8 (68-68-70-70)

...

bur/dlo/bpa

CELTIC PLC

British Open A 24 ans, Morikawa remet ça et s'offre son deuxième Majeur 18/07/2021 À 18:08