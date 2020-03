Players Championship, un premier tour à huis clos et puis s'arrête

Le Players Championship, cinquième tournoi de golf en termes de prestige, a été annulé après sa première journée à cause du coronavirus, a annoncé jeudi le circuit PGA qui met en pause la saison pendant un mois. Trois autres tournois masculins sur le sol américain sont également annulés : le Valspar Championship, le Match-Play et l'Open du Texas à San Antonio.

Le rendez-vous suivant, pour l'heure maintenu, est le Masters d'Augusta, dont Tiger Woods est tenant du titre. "C'est avec regret que nous annonçons l'annulation du Players Championship", a indiqué l'instance dans un communiqué jeudi soir.

La PGA avait décidé de ne pas bouleverser son calendrier, en premier lieu la tenue du Players Championship dont le premier tour s'est disputé à huis clos. C'est également sans le public qu'elle avait maintenu les trois autres tournois à venir. Mais ces dernières heures ont vu se succéder des suspensions, reports et annulations, alors que l'inquiétude ne cesse de grandir face au nombre croissant de cas de coronavirus aux États-Unis, poussant les responsables du circuit à changer d'avis.

" Il est temps d'être prudent "

"Nous nous sommes engagés depuis le début à être responsables, réfléchis et transparents avec notre processus de décision", a précisé la PGA. "Nous avons fait tout notre possible pour créer un environnement sûr pour nos joueurs afin de poursuivre l'événement tout au long du week-end, et nous nous efforcions de donner à nos fans un répit bien nécessaire du climat actuel. Mais à ce stade - et comme la situation continue de changer rapidement - la bonne chose à faire pour nos joueurs et nos fans est de faire une pause", a-t-elle conclu.

Le Taïwanais C.T. Pan (97e mondial) a, lui, préféré déclarer forfait avant même que le tournoi ne commence. "J'ai choisi de me retirer parce que ma femme et moi voulons nous protéger du risque d'exposition au coronavirus", a déclaré le golfeur dans un bref communiqué publié sur Twitter. "Notre style de vie est comme un cirque, voyageant d'un endroit à un autre. Nous pensons qu'il est temps d'être prudent et de ne pas jouer cette semaine."

Pour la petite histoire, le Japonais Hideki Matsuyama avait pris la tête du classement, au terme du premier tour qui n'a pu se finir jeudi en raison de la tombée de la nuit.