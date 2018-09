Test : Quel golfeur êtes-vous ?

Le Buzz

Cette 42e édition se déroulera sur le parcours du Golf National de Saint-Quentin-en-Yvelines. Oui oui, à Saint-Quentin-en-Yvelines, en France ! Si les États-Unis en sont à 26 victoires contre 13 pour l’Europe, ils ne sont plus imposés à l’extérieur depuis 1993. En tête d’affiche : Tiger Woods. On parle, on parle… mais au fait, quel golfeur êtes-vous ? Le golfeur du dimanche ? Le compulsif ? Le passionné ? Le pro ? Faites le test !