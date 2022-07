Le dissident Sergio Garcia espère continuer sa carrière sur le DP World Tour. Ce dernier, engagé dans la série dissidente LIV, souhaite "voir comment ça se passe quand la campagne de qualification pour la prochaine Ryder Cup débute, quelles règles seront en vigueur pour se qualifier". La prochaine Ryder Cup entre l'Europe et les Etats-Unis, l'une des épreuves les plus prestigieuses de l'histoire du golf avec les quatre Majeurs, est prévue près de Rome en Italie en 2023.

"Si je suis d'accord avec ces règles, je vais continuer à jouer les épreuves que je pourrai (sur le DP World Tour) et essayer de me qualifier pour l'équipe de Ryder Cup. Sinon, tant pis. Mais j'y réfléchis en ce moment". Les joueurs qui se sont déjà engagés pour participer aux tournois richement dotés du circuit dissident LIV Golf sont suspendus jusqu'à nouvel ordre par le PGA Tour nord-américain et ne sont plus éligibles pour la Ryder Cup.

On va bien voir ce qui se passe

"J'ai dit à Keith Pelley (le pdg du DP World Tour) que je voulais continuer à jouer sur le DP World Tour, le minimum d'épreuves (pour conserver mes droits), continuer à soutenir le Tour et rester éligible pour l'équipe de Ryder Cup", a aussi indiqué Garcia sur ESPN. "Il m'a répondu: "c'est bien, mais nous devons décider ce qui est le mieux pour nous". Donc on va bien voir ce qui se passe", a conclu Garcia? recordman de points marqués pour l'Europe dans toute l'histoire de la Ryder Cup.

Le DP World Tour (ex-European Tour) a infligé des amendes à ses joueurs ayant participé au premier tournoi du circuit LIV Golf, le mois dernier à Londres, et les a exclus de trois tournois, mais aucune suspension n'a été décidée. En revanche, le Suédois Henrik Stenson a perdu son poste de capitaine de l'Europe en Ryder Cup, quelques heures avant l'annonce qu'il avait décidé de rejoindre les rangs de LIV Golf, financé par des capitaux saoudiens.

Le troisième tournoi de la saison inaugurale de LIV Golf aura lieu de vendredi à dimanche à Bedminster, dans le New Jersey. Sur trois jours et 54 trous, sans cut (élimination) pour les 48 joueurs engagés.

(Avec AFP)

