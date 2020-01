Solide départ de Woods à Torrey Pines

Woods, qui a déjà remporté sept fois ce tournoi sis à La Jolla, sur les hauteurs de San Diego (Californie), a bouclé sa journée inaugurale en réussissant son cinquième birdie sur son dernier trou, le 9e. Un ultime bon coup, venu compenser les deux bogeys concédés en première partie de parcours, aux 11e et 18e trous et qui lui a permis de rendre une carte de 69.

"Dans l'ensemble, je suis heureux de me retrouver dans les 60. Le parcours était abordable aujourd'hui", a déclaré la star des clubs âgée de 44 ans, ajoutant avoir eu "l'impression de bien frapper la balle".

"J'ai vraiment senti l'adrénaline en moi. La compétition me manquait", a ajouté celui qui a rejoint Sam Snead au sommet du classement du plus grand nombre de victoires (82) sur le circuit nord-américain en octobre, en s'imposant au Zozo Championship. S'il s'impose dimanche, il deviendra seul le plus titré de l'histoire.

Il lui reste trois tours et à ce stade il pointe en 21e position, à trois longueurs du rookie Sebastian Cappelen, auteur de huit birdies et deux bogeys, et de Bradley, lauréat d'un Grand Chelem, le PGA Championship en 2011, et qui a réussi un eagle compensant notamment ses quatre bogeys.

En embuscade, Rory McIrloy fait partie d'un groupe de huit se partageant la 3e place à un coup des leaders. Le Nord-Irlandais peut espérer redevenir numéro un mondial pour la première fois depuis 2015, s'il s'impose à Torrey Pines.

"J'ai fait de bons drives la plupart du temps. Je me suis senti un peu rouillé à l'approche des greens, mais avec un peu plus de pratique je me sentirai plus à l'aise au fil des jours. Si je m'améliore, je serais un prétendant" à la victoire, a-t-il dit.

Classement après le 1e tour (par 72):

1. Keegan Bradley (USA) -6 (66)

. Sebastian Cappelen (DEN) -6 (66)

3. An Byeong Hun (KOR) -5 (67)

. Joel Dahmen (USA) -5 (67)

. Im Sung-Jae (KOR) -5 (67)

. Rory McIlroy (NIR) -5 (67)

. Matthew NeSmith (USA) -5 (67)

. Kevin Tway (USA) -5 (67)

. Bubba Watson (USA) -5 (67)

. Zhang Xinjun (CHN) -5 (67)

...

21. Tiger Woods (USA) -3 (69)

...

71. Phil Mickelson (USA) 0 (72)