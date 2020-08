PGA CHAMPIONSHIP - À la poursuite d'un 83e titre sur le circuit PGA, Tiger Woods a officialisé sa participation à la première phase des play-offs de fin de saison, qui se dérouleront à partir de la semaine prochaine au Northern Trust à Boston.

Le légendaire Tiger Woods, en quête d'un 83e titre record sur le circuit PGA, a annoncé vendredi qu'il participerait la semaine prochaine au Northern Trust à Boston, première épreuve des play-offs de fin de saison. "Excité de me rendre à Boston pour le Northern Trust et débuter les play-offs FedEx Cup", a twitté Woods.

L'Américain de 44 ans occupe actuellement la 47e place du classement de la FedEx Cup, dont le comptage de points diffère du classement mondial. Les play-offs consistent en trois phases. Sur les 125 golfeurs engagés au Northern Trust, seuls les 70 premiers du classement FedEx après cette épreuve seront qualifiés pour le BMW Championship à Olympia Fields dans l'Illinois (27-30 août). Après quoi, seuls les 30 premiers pourront jouer la finale, le Tour Championship, à Atlanta, du 4 au 7 septembre.

Woods déjà victorieux à deux reprises en play-offs

Un classement final sera alors déterminé en fonction des points cumulés sur tous les tournois. L'an passé, c'est Rory McIlroy qui s'était adjugé la victoire et un chèque de 15 millions de dollars. Comme le Nord-Irlandais également lauréat en 2016, Tiger Woods a remporté les play-offs deux fois, lors des première et troisième éditions en 2007 et 2009. Après sa performance en demi-teinte au Championnat PGA le week-end passé, "le Tigre" avait laissé entendre qu'il enchaînerait rapidement.

Ce triptyque précèdera pour lui un de ses deux gros derniers objectifs de l'année avec l'US Open (1720 septembre) puis le Masters à Augusta (12-15 novembre).

