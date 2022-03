Golf

Tiger Woods fait son entrée au Hall of fame du golf

HALL OF FAME - Tiger Woods a fait son entrée début mars au "World Gold Hall of Fame", une récompense logique pour celui qui est l'un des plus grands golfeurs de l'histoire. Le "Tigre" a délivré un joli discours dont vous retrouverez les meilleurs moments.

