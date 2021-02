Mark Steinberg, son agent, a indiqué à Golf Digest que Woods souffrait de "plusieurs blessures à une jambe". "Il est actuellement en train d'être opéré, et nous vous remercions pour votre discrétion et votre soutien", a-t-il ajouté, sans donner plus de précisions. Selon une source policière citée par le Los Angeles Times, le golfeur circulait à vive allure et a perdu le contrôle de son SUV avant de passer par-dessus la barrière centrale. La voiture aurait effectué plusieurs tonneaux en quittant la route.