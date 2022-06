En tête mais pas royal. Rory McIlroy a pris la tête de l'US Open de golf, à égalité avec deux autres joueurs moins connus, jeudi, en rendant une carte de 67 (-3) à la fin d'un premier tour où il a plutôt bien putté mais pas toujours bien joué, passant ses nerfs sur certains de ses clubs.

Sur le parcours du Country Club de Brookline, site de la Ryder Cup historique de 1999, l'ancien numéro 1 mondial, âgé de 33 ans, a fait aussi bien que le Suédois David Lingmerth et l'Anglais Callum Tarren, 445e joueur mondial, malgré un bogey sur le 18e et dernier trou.

"Même si je suis un peu frustré par ce bogey, c'est quand même une bonne entame", a réagi McIlroy, vainqueur dimanche dernier de l'Open du Canada pour la deuxième année consécutive, après de longs mois sans victoire notable, et revenu lundi au 3e rang du classement mondial. Le dernier Majeur de McIlroy remonte déjà à 2014, lors du Championnat de la PGA. Aucun joueur n'a remporté l'US Open, depuis 1934, après s'être imposé le dimanche précédent sur le circuit professionnel.

Plusieurs autres joueurs ont fait presque aussi bien que McIlroy jeudi, notamment les Américains Hayden Buckley, Brian Harman, Aaron Wise et Matthew NeSmith (68), l'Espagnol Jon Rahm, tenant du titre à l'US Open, et le vainqueur du dernier British Open, Collin Morikawa (69). D'autres joueurs, partis plus tard, étaient susceptibles de faire mieux que le Nord-Irlandais, en net regain de forme depuis quelques semaines.

