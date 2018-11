Le Français Anthoine Hubert remporte le titre de GP3

A une course de la fin de saison, le pilote soutenu par Renault ne peut plus être rejoint par son coéquipier et dauphin, le Russe Nikita Mazepin, qui a fini cinquième samedi. L'équipe française ART GP a également enlevé le titre par équipes, pour la sixième fois en neuf ans.

Hubert succède au palmarès au Britannique George Russell, leader actuel du championnat de Formule 2 et promu en Formule 1 en 2019 avec Williams. Avant Russell, Charles Leclerc et Esteban Ocon avaient également été titrés dans cette catégorie, véritable tremplin vers la F1.

(Avec AFP)