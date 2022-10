Mélanie De Jesus Dos Santos et Carolann Héduit sont qualifiées pour la finale du concours général des Championnats du monde de gymnastique, après la deuxième journée des qualifications disputée dimanche à Liverpool. Au total, les Bleues ont décroché cinq finale s: une par équipes et quatre individuelles. De Jesus Dos Santos a terminé à la 12e place des qualifications avec un total de 53.865 points, tandis qu'Héduit a pris la 16e place. La finale du concours général est programmée jeudi.

"J'étais nerveuse parce que c'est ma première grande compétition depuis les Jeux Olympiques", a réagi Mélanie "DJDS", qui a chuté lors de son passage à la poutre. En l'absence de l'icône Simone Biles et des gymnastes russes, la Brésilienne Rebeca Andrade a dominé les qualifications (57.332 pts), devant les Américaines Shilese Jones et Jade Carey.

Deux autres gymnastes françaises ont décroché leur place en finale par agrès: Marine Boyer, quatrième à la poutre malgré une blessure au dos, et Coline Devillard, troisième au saut de cheval. "J'ai dû surmonter la douleur et faire tout ce que je pouvais pour ne pas faire plus de dégâts et réussir. Il a fallu beaucoup de concentration", a déclaré Marine Boyer, récente médaillée d'or de la poutre aux Internationaux de France. Les Bleues ont également validé leur participation à la finale par équipes en prenant la septième place des qualifications, dominées par les Etats-Unis devant la Grande-Bretagne et le Brésil.

