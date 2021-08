Tokyo 2020

C'était sa dernière occasion. Gaelle Nayo Ketchanke avait prévenu : à 33 ans, l'haltérophile tricolore participait à Tokyo à ses derniers Jeux Olympiques. Dans la catégorie des moins de 87kgs, la championne d'Europe en titre de l'épaulé-jeté (en -81kgs), n'a pu faire mieux qu'une 5e place en finale, lundi.

Après avoir soulevé une dernière barre à 139kg, elle a craqué sur son ultime tentative à 145kg, terminant le concours avec un total de 247 kilos. Un peu plus tôt, Nayo Ketchanke avait soulevé 108kg à l'arraché, première épreuve du concours.

Il a donc fallu attendre le dénouement de l'épaulé-jeté pour départager les quatre dernières femmes encore en lice après l'échec de la Française. Et c'est la Chinoise Wang Zhouyu qui s'est offert le Graal, grâce à une barre à 120kg à l'arraché et 150kg à l'épaulé-jeté (270kg au total). Elle a devancé l'Equatorienne Tamara Salazar (263kg) et la Dominicaine Crismery Santana Peguero (256kg).

