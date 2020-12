Durant les premières minutes du match, les joueuses d’Olivier Krumbholz ont peiné offensivement face à une défense monténégrine bien regroupée (31% de réussite au tir à la 20e). Comme face à la Slovénie en 2017, la Russie en 2018 et la Corée-du-Sud en 2019, la France rate son entame de la compétition. Rapidement menées et même distancées (-4) à la 21e, les championnes d’Europe en titre ont finalement profité des deux minutes concédées par les adversaires (Jaukovic et Vukcevic) pour effectuer une petite série et recoller au score avant la pause.