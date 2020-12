Les Bleues ne manqueront pas le rendez-vous. L’équipe de France s'est qualifiée pour les demi-finales grâce à son succès mardi face à la Suède (31-25). Les Françaises, trop tendres défensivement et pas assez précises au tir avant la pause, ont ensuite hissé leur niveau de jeu et ont été plus agressives en deuxième période. Au final, malgré un bon match des Suédoises, les filles d'Olivier Krumbholz ont réalisé une performance globale plus que satisfaisante en prévision du dernier carré. En attendant le match de la Russie contre le Danemark dans la soirée, les Tricolores sont premières mais un succès des Russes les repousserait au second rang.