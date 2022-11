Pas de médaille pour les Bleues. À Ljubljana, l'équipe de France s'est inclinée face au Monténégro au bout de la prolongation (27-25). Les Monténégrines, que les joueuses d'Olivier Krumbholz avaient battu précédemment dans la compétition, décrochent alors la médaille de bronze tandis que les Bleues finissent au pied du podium. Après six victoires consécutives, les championnes olympiques terminent l'Euro 2022 sur deux revers pesants.

Des Bleues méconnaissables

"On attend une belle réaction", confiait Olivier Krumbholz à l'AFP avant ce match. L'équipe de France n'a pas semblé être remise de la claque reçue par la Norvège en demi-finale mercredi soir. Toujours sonnées, les Bleues ont démarré la rencontre en étant crispées et les Monténégrines, plus agressives à l'image des trois rebonds monténégrins après un montant touché ou une parade de Cléopâtre Darleux (6/19), en ont profité. Les Françaises, anormalement passives en défense et imprécises en attaque, se sont retrouvées menées à la pause (12-11).

En deuxième période, malgré un meilleur visage, notamment grâce à une volonté de monter les ballons plus rapidement après les récupérations, les joueuses d'Olivier Krumbholz n'ont pas réussi à renverser les Monténégrines. Si Marta Batinovic a été énorme sur sa ligne et a écœuré les Françaises (11/28, 39%), le Monténégro a traversé une période de disette de plus de dix minutes en fin de match et les Bleues ont réussi à revenir, un peu par miracle, à égalité après avoir été menées pendant une quarantaine de minutes (20-20, 56e).

Dans une chaude ambiance dans l'arène Stozice de Ljubljana, les dernières minutes du match ont été folles. Si Estelle Nze Minko a redonné l'avantage au score à l'équipe de France à la 57e pour la première fois du match depuis la 13e, Jovanka Radicevic, irréprochable sur l'exercice durant toute la rencontre (5/5), a égalisé sur jet de 7 mètres. Puis, après un but de Djurdjina Jaukovic, Grace Zaadi a marqué un jet de 7 mètres au bout du suspense, suite au carton rouge à deux secondes de la fin d'Itana Grbic coupable d'empêcher Déborah Lassource de relancer, et a arraché les prolongations (22-22).

Pas de médaille, une première depuis 2019

Néanmoins, cette belle réaction n'a pas duré longtemps puisque les Monténégrines, privées d'Itana Grbic, ont été meilleures des deux côtés du terrain et, comme lors de la demi-finale face à la Norvège vendredi et à l'image de leur performance du jour, les Bleues ont été dépassées et méconnaissables. Après 1h10 de jeu, elles ont laissé filer la médaille de bronze dans les mains des joueuses de Bojana Popovic (27-25). Le Monténégro n'avait plus fini sur un podium depuis l'Euro remporté en 2012 en Serbie.

"Il y a un monde entre ce qu'on a proposé à Skopje et ce qu'on a fait à Ljubljana". Remontée, Grace Zaadi s'est montrée lucide à l'issue de la rencontre au micro de BeIN Sports. La semaine passée, la numéro 10 et ses partenaires avaient, en effet, surclassé les Monténégrines (27-19) et enchainé six victoires consécutives. Si l'objectif du dernier carré fixé par Olivier Krumbholz avant la compétition a été atteint, la fin de ce championnat européen a un goût amer puisque, pour la première fois depuis 2019, l'EDF rentre bredouille. Le sélectionneur et son staff devront garder seulement le positif pour le prochain objectif : faire mieux aux Jeux olympiques 2024 de Paris.

