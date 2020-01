Il faudra encore choisir. Didier Dinart a donné une liste de 18 noms pour le Championnat d'Europe (10-26 janvier en Autriche, Norvège et Suède) qui débutera vendredi face au Portugal. Le staff de l'équipe de France s'est laissé quelques jours et à la veille du premier match, l'entraîneur devra retirer un gardien, Yann Genty ou Wesley Pardin, et un joueur de champ pour aboutir à une liste de 16.

Pas de surprise dans cette première liste puisque les tauliers, Nikola Karabatic, Michaël Guigou, Luc Abalo et Cédric Sorhaindo, le capitaine sont bien présents. Ils sont d'ailleurs deux à accompagner ce dernier au poste de pivot avec Ludovic Fabregas, indéboulonable, et Nicolas Tournat qui pourrait bien être le dernier à quitter le groupe, jeudi. Luka Karabatic, blessé au majeur de la main droite, est logiquement absent.