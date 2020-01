Les Norvégiens ont largement battu (34-28) les Portugais, déjà assurés comme eux de leur qualification après l'échec de la France dans cette poule disputée à Trondheim. Le gardien Torbjoern Bergerud a été un des artisans de la victoire avec 12 arrêts. Magnus Joendal a été le meilleur buteur avec 7 buts. Eliminés après leurs défaites contre le Portugal et la Norvège, les Français ont quitté l'Euro en remportant leur dernier match sans enjeu contre la Bosnie (31-23).

La Slovénie a poursuivi son parcours sans faute en battant la Suisse (29-26) avec 13 arrêts de Klemen Ferlin. Dans ce groupe disputé à Göteborg, la Suède a obtenu son billet pour le tour suivant devant son public en dominant la Pologne (28-26). L'arrière du PSG Kim Ekdahl du Rietz a inscrit 5 buts.

L'Autriche a profité au maximum d'un tirage favorable et de l'appui de son public à Vienne pour passer avec un bagage de deux points grâce à son succès sur la Macédoine (32-28). Le gardien Thomas Eichberger a été décisif avec 15 arrêts. L'autre équipe qualifiée dans ce groupe est la République tchèque, victorieuse de l'Ukraine (23-19). Les Autrichiens et les Tchèques joueront le tour principal à Vienne contre les Espagnols, les Allemands, les Croates et les Biélorusses. Dans l'autre groupe, à Malmö en Suède, s'affronteront la Suède, la Slovénie, la Norvège, le Portugal, l'Islande et le dernier qualifié, qui sera soit le Danemark soit la Hongrie.

Le Danemark n'a plus le choix face à la Russie

Les Danois, champions olympiques et du monde en titre, doivent battre la Russie mercredi, et espérer qu'auparavant l'Islande aura dominé la Hongrie.