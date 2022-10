Nantes a subi un coup d'arrêt après six victoires consécutives en chutant pour la première fois de la saison à Limoges 35-31, dimanche, une défaite qui permet à Paris et à Montpellier de rejoindre le "H" en tête du Championnat de France de hand. Les trois clubs comptent chacun 12 points, les Parisiens et les Montpelliérains ayant gagné leur match de la 7e journée à Dunkerque (38-32) et contre Nîmes (30-22) samedi.

Les Nantais étaient en tête du Championnat depuis la défaite surprise à Toulouse, fin septembre, du PSG, octuple tenant du titre. C'est un ancien du PSG, le gardien Yann Genty, qui a été l'un des grands artisans de la victoire de Limoges. Entré à la mi-temps, l'international a réussi 9 arrêts sur 20 tirs, dont deux pénaltys stoppés.

À égalité à la mi-temps (18-18), les Nantais ont lâché prise après une dizaine de minutes en deuxième période (24-21, 41e) et n'ont jamais pu recoller au score. L'ailier espagnol Angel Fernandez a été le meilleur buteur de Limoges avec 8 buts. Les Slovènes Jure Dolenec et Dragan Gajic, deux anciens de Montpellier, ont également pesé lourd dans la balance en faveur avec 5 buts chacun. "On a mis du physique, tous les ingrédients qu'il faut pour gagner un match face à Nantes", a déclaré Gajic au micro de Bein Sports.

