L'arrière gauche international Elohim Prandi, auteur d'un début de saison remarqué, a prolongé jusqu'en juin 2026 avec le PSG, où il arrivait en fin de contrat à l'issue de l'exercice en cours. "Nous avons des objectifs et ambitions, j'ai envie de m'installer encore plus dans ce projet, prendre une place encore plus importante, donc la suite logique, c'était de prolonger" a déclaré à l'AFP Elohim Prandi (24 ans, 10 sél.), arrivé au PSG en 2020 en provenance de Nîmes.

L'arrière gauche, fils des anciens handballeurs internationaux Raoul Prandi et Mézuela Servier (ex-capitaine des Bleues), tourne à une moyenne de plus de six buts par match depuis le début de saison, championnat et Ligue des champions confondus. Elohim Prandi, qui a également battu le 29 octobre lors du succès à Dunkerque (38-32) son record de buts en carrière (14), semble avoir franchi un palier après un dernier exercice tronqué par l'agression au couteau dont il a été victime dans la nuit du 31 décembre 2021 au 1er janvier 2022.

Blessé de plusieurs coups de couteau dans une rue du VIIIe arrondissement de Paris, il avait été hospitalisé 11 jours et fait son retour sur les terrains près de trois mois plus tard. Ce bon début de saison, qui lui a valu d'être appelé par le sélectionneur des Bleus Guillaume Gille dans le groupe élargi pour préparer le Mondial 2023 (11-30 janvier en Pologne et Suède), ne le "surprend pas".

"Avec les départs qu'il y a eu (Mikkel Hansen et Nedim Remili au poste d'arrière gauche cet été), il y a des statuts, des places à prendre. J'aime ça. J'ai travaillé pour obtenir ce statut, je me sens en confiance, en jambes, (bien) psychologiquement aussi. A partir du moment où un joueur ne doute pas, a la confiance de sa direction, de ses coéquipiers et des supporters, qu'est-ce qu'il peut arriver ?" a conclu Elohim Prandi.

