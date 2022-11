Les Nantais se sont repris dimanche en Starligue de handball, récupérant leur fauteuil de leader à la faveur de leur large victoire face à Créteil (38-25). Battu le week-end dernier pour la première fois depuis le début de la saison en championnat, le "H" reprend de justesse sa première place devant le Paris Saint-Germain, vainqueur de Chambéry (36-32), et Montpellier, qui est allé s'imposer à Aix 31-29 vendredi soir en ouverture de la 8e journée.

Avec six buts chacun, Thibaud Briet et Valero Rivera ont largement contribué au succès des Nantais, qui s'est dessiné en seconde période. Alors qu'ils ne menaient que 16-14 à la pause, ils se sont détaché dans le deuxième acte, menant de 10 buts à la 51e (30-20) puis de 13 buts dans la dernière minute sur un but en contre-attaque de l'international espagnol Kauldi Odriozola.

Un peu plus tôt dans l'après-midi, les Parisiens n'ont jamais vraiment tremblé face à Chambéry, même si les Savoyards sont longtemps restés à -2 (19-17 à la pause) grâce notamment à la performance de leur gardien Filip Ivic (onze arrêts). Emmenés par leur international espagnol David Balaguer (six buts), les joueurs de la capitale ont finalement creusé l'écart en fin de rencontre (34-28 à la 56e minute).

Avec sept victoires pour une seule défaite, les trois ténors du hand français poursuivent sur un rythme élevé que Cesson-Rennes, victorieux de Limoges samedi soir (30-27), continue de suivre, deux points derrière.

