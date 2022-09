Surprise : le Paris Saint-Germain handball s'est incliné à Toulouse (35-27) dimanche lors de la troisième journée de Starligue, perdant pour la première fois en championnat depuis avril 2021. La saison dernière, le club de la capitale avait établi un record en remportant tous ses matches de championnat. La dernière défaite du PSG remontait à la 24e journée de la saison précédente, le 25 avril 2021 contre Nantes à domicile (24-25).

Cette fois, il n'a donc fallu attendre que trois journées pour voir les Parisiens défaits en Starligue, dépassés par l'envie toulousaine. Ce revers confirme les difficultés des joueurs de Raul Gonzalez aperçues lors de la défaite contre le rival nantais en finale du Trophée des champions (37-33), mais aussi à Nîmes malgré la victoire (33-28). Ces deux premiers avertissements n'ont pas suffi aux Parisiens, qui ont encore perdu trop de ballons lors des phases offensives. Même leur maître à jouer Luc Steins, élu meilleur joueur du championnat de France ces deux dernières saisons, a commis des erreurs.

Les Parisiens ont également enchaîné les imprécisions devant les buts toulousains (seulement 52% de réussite aux tirs). Et les pertes à l'intersaison du Danois Mikkel Hansen et des internationaux français Nedim Remili et Benoît Kounkoud se font cruellement ressentir. Avant le début de la saison, le capitaine Luka Karabatic en était bien conscient, lorsqu'il demandait "du temps" pour "reconstruire certaines choses, en développer d'autres".

Les recrues en difficulté

Le club de la capitale, également engagé en Ligue des champions, où il a logiquement perdu son premier match à Veszprem, l'un des favoris, puis s'est rassuré en battant Plock, doit rapidement retrouver des automatismes. D'autant que les recrues estivales peinent : le gardien suédois Andreas Palicka n'a effectué que trois arrêts lors de la première période avant d'être sorti par Raul Gonzalez au profit de sa doublure, Jannick Green (8 arrêts). L'ailier David Balaguer, arrivé cet été en provenance de Nantes, a également rendu une partition insuffisante, ratant trois tirs en début de deuxième période, et n'inscrivant finalement qu'un but. À ses côtés, l'arrière droit Dainis Kristopans s'est démené, en vain, inscrivant sept buts. Le géant letton (2,15 m) est seul à son poste en attendant que la recrue hongroise Dominik Mathé ne se remette de sa grave blessure à un genou.

Pour Toulouse, le gardien Jef Lettens a été excellent, stoppant quinze tirs parisiens, tandis qu'Erik Balenciaga (huit buts) et Nemanja Ilic (neuf buts) ont été parfaits, marquant sur chacune de leur tentative. En fin de match, les Toulousains ont profité de leur exploit, gratifiant leur public d'un tour d'honneur et d'un "clapping". Pour Paris, par contre, l'heure n'est pas aux applaudissements.

