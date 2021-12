Les Bleues ont tout simplement réalisé leur meilleur match de la compétition. Dans un choc pour la première place du groupe 1, l’équipe de France s’est tranquillement imposée contre la Russie (28-33) avec une solidité défensive, comme d’habitude, et une plus grande efficacité offensive. Les Tricolores ont enregistré, ce lundi soir, leur sixième succès en autant de rencontres dans ce Mondial 2021. Mercredi (20h30), les joueuses d’Olivier Krumbholz affronteront la Suède pour le compte des quarts de finale.

Une maîtrise de bout en bout

"Nous avons bien décodé leur jeu". Difficile de contredire Olivier Krumbholz, qui s’est exprimé à l’issue de la rencontre, tant l’équipe de France a largement dominé et battu la Russie (28-33). Si les Russes ont mené de trois buts à la 7e (5-2), les Bleues ont rapidement mis la main sur ce choc pour la première place et ont renversé leurs adversaires, qui ont connu une disette de huit minutes (8e-16e) après un pastis de Laura Glauser et un but de Coralie Lassource (6-7, 14e).

La suite a été totalement maîtrisée. Les Françaises n’ont plus jamais lâché leur avantage au score. Avec une solidité habituelle défensivement et une plus grande fluidité offensive, à l’image de la magnifique passe dans le dos d’Allison Pineau (5/8) pour Pauletta Foppa (5/6), les Bleues ont aisément déroulé jusqu’à la mi-temps et ont compté un bel avantage de cinq buts à la pause (12-17).

Kanor, le retour

Au retour de la pause, les Tricolores ont continué à se faire plaisir et sont reparties sur les mêmes bases qu’en première période. A mi-chemin du second acte, Olivier Krumbholz a demandé à ses joueuses de montrer "encore plus de tranchant", comme s’il voulait absolument écraser les Russes pour faire le plein de confiance avant la phase à élimination directe, alors que son équipe a semblé douter lors de son dernier match contre la Serbie.

Les championnes olympiques ont écouté leur sélectionneur et ont continué leur marche en avant, à l’image de la belle interception à une main de Pauletta Foppa, MVP de la rencontre, suivie du but de Méline Nocandy (46e). Orlane Kanor a ensuite fait ses débuts dans ce Mondial (51e) et a ouvert son compteur quelques secondes plus tard huit mois après sa blessure la privant des JO. Malgré un léger relâchement offensif en fin de rencontre, alors que la différence était déjà faite, les Françaises ont pu compter sur une Cléopatre Darleux spectaculaire (4/16, 25%). Pour la première fois de la compétition, les Tricolores ont encaissé plus de vingt buts mais ont réalisé leur meilleure prestation dans ce championnat du monde espagnol.

