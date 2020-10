Guillaume Gille a annoncé vendredi sa liste pour les matches éliminatoires de l'Euro 2022 que les Bleus disputeront à Chambéry contre la Belgique le 5 novembre et en Grèce trois jours plus tard. Le sélectionneur français a décidé de rappeler Luka Karabatic (pivot) et Kentin Mahé (demi-centre), qui avaient manqué l'Euro 2020 en janvier sur blessure. Pour cette première liste depuis sa prise de fonction, Guillaume Gille a souhaité convoquer les joueurs présents lors de l'échec de l'Euro 2020 (élimination dès le 1er tour), qui a amené au changement de sélectionneur.