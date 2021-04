Guillaume Gille a opté pour un groupe élargi de 28 joueurs pour les deux dernières rencontres de qualification à l'Euro-2022 contre la Grèce. Pour cette double confrontation en Grèce le 27 avril et à Créteil le 2 mai, le sélectionneur de l'équipe de France de handball a scindé ce groupe de 28 en deux : 17 joueurs feront le déplacement express à Korydallos, et 11 joueurs complèteront l'effectif à Créteil à partir du 27 avril. "Nous avons souhaité nous inscrire dans la continuité du travail engagé depuis le début de la saison. Pour le premier match, nous avons décidé de nous appuyer sur les seize joueurs qui ont disputé le TQO et Yanis Lenne", a expliqué le sélectionneur.

En raison de la pandémie de Covid-19, la Belgique a été contrainte de déclarer forfait pour la phase de qualification à l'Euro-2022. Les Bleus se trouvent ainsi dans un groupe de trois avec la Grèce et la Serbie. Les coéquipiers de Michaël Guigou doivent prendre l'une des deux premières places. Pour leur deux premiers matches qualificatifs, ils ont perdu en Serbie (27-24) et fait match nul à domicile contre cette même Serbie (26-26). La troisième fenêtre de qualification "sera exceptionnelle avec un premier match qui va nous obliger à jouer quasiment sans séance d'entraînement", a souligné Guillaume Gille. Certains joueurs seront mobilisés jusqu'au dimanche 25 en soirée par leur club et le match en Grèce est prévu le 27 à 14h.

Les 17 joueurs pour le déplacement en Grèce

Championnat D1 Nantes concède le nul à Toulouse et cède du terrain 10/04/2021 À 18:02

Gardiens: Yann Genty (Paris SG), Vincent Gérard (Paris SG)

Ailiers gauches: Hugo Descat (Montpellier), Michaël Guigou (Nîmes) (c)

Arrières gauches: Jean-Jacques Acquevillo (Nîmes), Timothey N'Guessan (FC Barcelone/ESP)

Demi-centres: Nicolas Claire (Aix), Kentin Mahé (Veszprem/HUN), Nedim Remili (Paris SG)

Pivots: Ludovic Fabregas (FC Barcelone/ESP), Luka Karabatic (Paris SG), Nicolas Tournat (Kielce/POL)

Arrières droits: Dika Mem (FC Barcelone/ESP), Valentin Porte (Montpellier), Melvyn Richardson(Montpellier)

Ailiers droits: Luc Abalo (Elveru/NOR), Yanis Lenne (Montpellier)

. Les 11 joueurs appelés à partir du 27 avril à Créteil

Gardiens: Kévin Bonnefoi (Montpellier), Rémi Desbonnet (Nîmes)

Ailier gauche: Dylan Nahi (Paris SG)

Arrières gauches: Élohim Prandi (Paris SG), Karl Konan (Aix), Romain Lagarde (Rhein-Neckar Löwen/GER)

Demi-centres: Aymeric Minne (Nantes), O'Brian Nyateu (Nîmes)

Pivot: Dragan Pechmalbec (Nantes)

Arrière droit: Adrien Dipanda (Saint-Raphaël)

Ailier droit: Benoît Kounkoud (Paris SG)

Ligue des champions Brest décroche son premier Final 4 10/04/2021 À 16:17