David Tebib a été désigné président de la Ligue nationale de handball (LNH) jusqu'à "début 2021", a annoncé mardi la LNH. Il succède à Olivier Girault, candidat à la présidence de la Fédération française (FFHandball).

La Ligue nationale de handball a un président par intérim. Lancé dans la course à la présidence de la Fédération française de handball (FFH), Olivier Girault ne pouvait plus exercer ses fonctions jusqu'à la fin de son mandat. "Le comité directeur de la Ligue a désigné en son sein David Tebib pour occuper le poste de président jusqu'au terme du mandat actuel, début 2021", a expliqué la LNH dans un communiqué.

"Je mesure la difficulté des défis qui nous attendent dans un contexte inédit et périlleux. Je suis totalement convaincu de notre capacité à les relever ensemble", a souligné Tebib, 50 ans, président de Nîmes et de l'Union des clubs professionnels de handball (UCPH). La LNH a été contrainte mi-avril d'arrêter définitivement ses deux championnats, la Starligue (1re div.) et la Proligue (2e div.), en raison de la pandémie de Covid-19, faisant passer la Starligue de quatorze à seize clubs pour la saison 2020-2021 qui doit débuter fin septembre.

Trois candidats à la présidence de la Fédération

Olivier Girault avait été élu à la tête de la LNH en février 2018 pour un mandat de trois ans. Il a démissionné de son poste pour se consacrer à sa campagne pour la présidence de la FFHandball.

Outre M. Girault, deux autres candidats se sont déclarés pour la succession de Joël Delplanque, président de la Fédération depuis 2008 et qui ne se représente pas : l'actuel Directeur technique national Philippe Bana, et le vice-président de la Fédération, Jean-Pierre Feuillan. L'élection est prévue les 27 et 28 novembre à Pau.

