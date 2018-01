La France battue à la dernière seconde par le Danemark (28-29) en Golden League

La France a bouclé sa préparation pour l'Euro-2018 de handball par une défaite concédée à la dernière seconde contre le Danemark (28-29) dimanche lors de son troisième et dernier match de Golden League.

Après deux victoires tranquilles contre la Norvège (32-27) puis l'Egypte (33-23), le match contre le Danemark, qui faisait figure de répétition générale avant de s'envoler pour la Croatie, a vu l'intensité s'élever.

Beaucoup plus disputé, ce test grandeur nature était l'occasion pour les Français de régler les derniers détails avant de retrouver dès vendredi les Norvégiens, vice-champions du monde en titre, pour démarrer les Championnats d'Europe (12 au 28 janvier). Et c'est le Danemark, bourreau des Bleus lors de la finale des jeux Olympiques 2016 à Rio, qui est sorti victorieux de ce duel grâce à un but de Morten Olsen à la dernière seconde.

Dans le sillage de Nikola Karabatic ou Timothey N'Guessan, particulièrement en forme sur ce match, la France avait pris les devants en début de première mi-temps. Mais les Danois, même sans leur star Mikkel Hansen, touché à un genou, ont tout fait pour ne pas être distancés. Bien aidés par les quatre exclusions temporaires côté français, ils sont revenus au score 15-15 à la pause.

Le money-time fatal aux Experts

La deuxième mi-temps est repartie sur les mêmes bases avec un score toujours aussi serré et alors que la France a mené la majeure partie du match, ce sont finalement les Danois qui ont le mieux géré le "money-time".

Les Bleus, en phase de reconstruction après les départs de Thierry Omeyer et Daniel Narcisse, concluent cette préparation sur ce léger faux pas mais avec un bilan "positif" selon leur entraîneur Didier Dinart.

"Ca n'a pas entamé le capital confiance de l'Equipe de France", a assuré le coach, qui doit annoncer lundi le nom des 16 ou 17 Bleus qui participeront à l'Euro. "On a montré de très belles choses lors de ce tournoi."

Le principal point d'interrogation concernera la présence du pivot Luka Karabatic, blessé à une cheville samedi contre l'Egypte.