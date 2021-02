D’abord, une grosse défense, pilotée par Dragan Pechmalbec dans le premier quart d’heure, et un bon gardien. Cyril Dumoulin a commencé le match tambour battant avec un penalty repoussé (5′) et quelques face à face remportés. Il a été l'atout majeur du H en première période avec pas moins de neuf arrêts (13 au total). Enfin, il faut ensuite un jeu propre (une seule perte de balle en première période), efficace en contre, et des tireurs en réussite. Ce qui a été le cas, malgré les rotations, alors que les gardiens de Zagreb ont été particulièrement en échec en première période (1/15 pour Matej Asanin en 22 minutes de jeu). Les rotations et le jeu varié des Nantais a bien réparti la marque, avec tout de même Baptiste Damatrin meilleur buteur du match avec six buts.