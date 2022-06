Handball

Ligue des champions - Double kung fu, lucarne improbable... Le top 5 des buts de la phase à élimination directe

LIGUE DES CHAMPIONS - FINAL FOUR - La phase à élimination directe de la Ligue des Champions a donné lieu à de beaux affrontements et des buts incroyables. Revivez les plus belles actions avec notamment ce double kung fu réussi par les joueurs d'Aalbord ou ce but en déséquilibre de Yahia Omar en pleine lucarne pour Veszprem. Regardez le Final Four en handball ce week-end sur Eurosport.

00:01:30, il y a 17 minutes