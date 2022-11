Ils n'étaient pas loin mais ça n'a finalement pas été suffisant. A huit journées du terme de la phase de groupes, les Nantais reculent à la troisième place du groupe B. Après avoir longtemps rivalisé (25-25, 45e), le "H" a craqué dans le dernier quart d'heure face au double tenant du titre. Meilleur marqueur catalan, Ludovic Fabregas (6 buts) a permis aux siens de rester dans le match. Le temps qu'Emil Nielsen (31% d'arrêts) prenne l'ascendant sur les tireurs nantais, à l'exception de Thibaud Briet (8/8).

Le jeune arrière gauche (22 ans) a entretenu un temps l'espoir nantais d'infliger aux Catalans leur premier revers en C1 depuis près d'un an et une défaite face à Kielce le 24 novembre. Mais ce Barça au fort accent français avec, en plus de Fabregas, Dika Mem (3 buts), Timothey N'Guessan (5) et Melvyn Richardson (3), reste la seule équipe invaincue en six journées.

Loin de sombrer, après s'être incliné pour la première fois de la saison en Starligue dimanche à Limoges (35-31), Nantes a démontré qu'il pouvait rivaliser avec les meilleures équipes d'Europe, aidé par son gardien islandais Viktor Hallgrimsson (27% de tirs parés). Après trois semaines de trêve en Ligue des champions, le temps de l'Euro féminin, les Nantais doivent se déplacer à Aalborg, nouveau club de l'ex-star parisienne Mikkel Hansen, pour boucler la phase aller.

L'ambition de la qualification

Ils en sauront alors plus sur leurs ambitions, au mitan des quatorze journées, dans ce groupe B très relevé. Avec, en plus des Catalans, le club polonais de Kielce, finaliste l'an passé, et celui allemand de Kiel, troisième. La qualification pour la phase éliminatoire paraît à leur portée puisqu'il leur suffit de se classer parmi les six premiers de leur groupe de huit. Et pourquoi pas l'une des deux premières, directement qualificatives pour les quarts de finale ?

La Starligue les attend déjà dimanche avec la réception de Créteil.

