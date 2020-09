Montpellier et Toulouse se sont qualifiés pour la phase de groupe de la Ligue européenne de handball (C2), en s'imposant mardi respectivement contre les Danois de Skjern (33-29) et les Roumains de Turda (31-27), et rejoignent Nîmes.Dans leur salle de Bougnol, les joueurs de Patrice Canayer se devaient de gagner contre Skjern, après leur défaite au match aller au Danemark (31-30).

Hugo Descat sur son aile gauche a encore une fois affolé les compteurs avec sept réalisations sur onze tentatives, alors que Melvyn Richardson, Mathieu Bataille, Valentin Porte et Diego Simonet ont marqué chacun à quatre reprises. Champion d'Europe 2018, Montpellier ne disputera pas la Ligue des champions pour la première fois depuis la saison 2013/14 et devra se contenter de l'antichambre de la C1, après un championnat de France 2019/20 raté et terminé à la 4e place. Le club français le plus titré a toujours participé à une coupe d'Europe depuis 1993.