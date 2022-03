Fin du suspense. Les sportifs russes et biélorusses ont été autorisés mercredi à participer aux Jeux paralympiques de Pékin qui débutent vendredi, malgré le conflit en Ukraine, a indiqué le Comité international paralympique (CIP). Alors que l'ombre d'une exclusion planait sur les athlètes des deux pays, l'organisation internationale a décidé de les laisser concourir, mais sous bannière "neutre".

"Ils concourront sous le drapeau paralympique et ne figureront pas au tableau des médailles", a précisé le Comité international paralympique dans un communiqué diffusé sur son site internet. Lundi, le Comité international olympique (CIO) a exhorté les fédérations à bannir de toutes les compétitions les Russes mais aussi les Biélorusses, dont le pays collabore à l'invasion de l'Ukraine. Le doute planait depuis quelques jours quant à leur participation aux Paralympiques de Pékin, en raison de la proximité immédiate de l'événement, qui aura lieu du 4 au 13 mars.

Autre interrogation : les sportifs paralympiques ukrainiens réussiront-ils à rejoindre la Chine pour participer aux épreuves ? L'espace aérien de l'Ukraine est fermé et les transports terrestres sont très perturbés depuis le début de l'invasion russe. "Faire venir l'équipe à Pékin sera un défi gigantesque", a concédé la semaine dernière Andrew Parsons, le président du CIP. La fédération ukrainienne paralympique a assuré mardi via un tweet que ses 29 sportifs (dont 9 guides) s'envoleraient bien pour les Jeux. L'équipe était censée arriver à Pékin mercredi, depuis un pays non précisé. Mais son arrivée n'a pas encore été confirmée.

Lors de l'édition 2018 à Pyeongchang, les Ukrainiens s'étaient illustrés avec plusieurs podiums en ski et en biathlon. La délégation avait décroché 22 médailles (dont 7 en or) et terminé sixième du classement.

